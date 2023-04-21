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03:11, 21 апреля 2023Мир

Байден обсудил с Макроном конфликт на Украине и его визит в Китай

Белый дом: Байден обсудил с Макроном конфликт на Украине и его поездку в Китай
Эммануэль Макрон и Джо Байден

Эммануэль Макрон и Джо Байден. Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Американский президент Джо Байден обсудил с французским главой его визит в Китай и конфликт на Украине. Об этом 20 апреля сообщил Белый дом.

«Оба лидера обсудили недавнюю поездку президента Макрона в Китайскую Народную Республику и продолжаемую ими работу над продвижением процветания, безопасности и основанного на правилах миропорядка в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в Белом доме, президенты «подтвердили незыблемость поддержки Украины перед лицом жестокой российской агрессии».

В четверг Джо Байден созванивался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая также ездила в КНР.

С 5 по 7 апреля Эммануэль Макрон посетил Китай с государственным визитом. После встреч с главой КНР Си Цзиньпином президент Франции призвал Евросоюз не ввязываться в противостояние Пекина и Вашингтона. Позднее его словам о том, что хуже всего было бы думать, что европейцы «должны быть в роли ведомых в этом вопросе» и подстраиваться под США и Китай, вызвали волну критики в Европе.

В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен, посетившая Китай вместе с Макроном, заняла более воинственную позицию. В частности, чиновница назвала Пекин «все более репрессивным внутри страны и все более напористым за рубежом» и призвала страны ЕС сократить риски в своем торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем.

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Марина Совина
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