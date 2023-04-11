В Европе раскритиковали Макрона после призыва не конфликтовать с Китаем

FT: слова Макрона о Китае нанесут ущерб отношениям как Европы, так и Украины с США

Слова президента Франции Эммануэля Макрона, в которых он призвал Евросоюз не втягиваться в чужие конфликты, в частности, в противостояние США и Китая из-за Тайваня, вызвали волну критики в Европе, пишет газета Financial Times. Выдержки приводит «Коммерсантъ».

В частности, два неназванных высокопоставленных дипломата посчитали, что такой призыв Макрона «нанесет ущерб отношениям как Европы, так и Украины с США», а также может усложнить выработку в ЕС единой позиции по Китаю». Они добавили, что слова Макрона пойдут на пользу лишь председателю КНР Си Цзиньпину.

Ранее американский сенатор Марко Рубио после призыва Эммануэля Макрона к Европейскому Союзу не выбирать сторону в конфликте между КНР и США из-за Тайваня пригрозил бросить Евросоюз разбираться с Украиной самостоятельно.

Макрон после визита в Китай дал интервью, где среди прочего высказался, что Евросоюз «не должен следовать блоковому мышлению и втягиваться в чужие конфликты». Более того, по словам политика, хуже всего было бы думать, что европейцы «должны быть в роли ведомых в этом вопросе» и подстраиваться «под китайскую чрезмерную реакцию или американские темпы».