В США пригрозили Франции после призыва не конфликтовать с Китаем из-за Тайваня

В США пригрозили бросить ЕС и Украину после призыва Парижа не конфликтовать из-за Тайваня

Американский сенатор от штата Флорида республиканец Марко Рубио после призыва президента Франции Эммануэля Макрона к Европейскому Союзу (ЕС) не выбирать сторону в конфликте между КНР и США из-за Тайваня пригрозил бросить Евросоюз разбираться с Украиной самостоятельно. Об этом политик сказал в опубликованном на его странице в Twitter видео.