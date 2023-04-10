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12:36, 10 апреля 2023Мир

В США пригрозили Франции после призыва не конфликтовать с Китаем из-за Тайваня

В США пригрозили бросить ЕС и Украину после призыва Парижа не конфликтовать из-за Тайваня

Фото: Joe Skipper / Reuters

Американский сенатор от штата Флорида республиканец Марко Рубио после призыва президента Франции Эммануэля Макрона к Европейскому Союзу (ЕС) не выбирать сторону в конфликте между КНР и США из-за Тайваня пригрозил бросить Евросоюз разбираться с Украиной самостоятельно. Об этом политик сказал в опубликованном на его странице в Twitter видео.

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Виктория Кондратьева
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