Российские военные начали использовать «плащи-невидимки» для ночного боя

«РВ»: российские военные используют «плащи-невидимки» для ночного боя

Российские военные начали использовать «плащи-невидимки», которые позволяют подобраться к противнику ночью. Об этом сообщает «Русская весна».

«Плащи сделаны из теплоизоляционного материала, мешающего увидеть человека ночью в тепловизор», — говорится в сообщении. Отмечается, что материал поглощает тепло, выделяемое человеческим телом, что скрывает бойцов от спецприборов.

По информации издания, разработка не является новой — о ней сообщалось еще до начала проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что на западной технике, поставленной Вооруженным силам Украины, заметили новые опознавательные знаки в виде белой горизонтальной стрелки с цифрами. Предположительно, новые знаки могут быть использованы в планируемом Украиной контрнаступлении.