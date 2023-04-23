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17:18, 23 апреля 2023Россия

Российские военные начали использовать «плащи-невидимки» для ночного боя

«РВ»: российские военные используют «плащи-невидимки» для ночного боя
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российские военные начали использовать «плащи-невидимки», которые позволяют подобраться к противнику ночью. Об этом сообщает «Русская весна».

«Плащи сделаны из теплоизоляционного материала, мешающего увидеть человека ночью в тепловизор», — говорится в сообщении. Отмечается, что материал поглощает тепло, выделяемое человеческим телом, что скрывает бойцов от спецприборов.

По информации издания, разработка не является новой — о ней сообщалось еще до начала проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что на западной технике, поставленной Вооруженным силам Украины, заметили новые опознавательные знаки в виде белой горизонтальной стрелки с цифрами. Предположительно, новые знаки могут быть использованы в планируемом Украиной контрнаступлении.

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Варвара Кошечкина
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