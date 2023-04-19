На технике ВСУ заметили новые опознавательные знаки

«РВ»: на западной технике ВСУ заметили новый опознавательный знак в виде стрелки с цифрами

На западной технике, поставленной Вооруженным силам Украины (ВСУ), заметили новые опознавательные знаки в виде белой горизонтальной стрелки с цифрами. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» и публикует соответствующие кадры.

Обозначения заметили на американских БМП Bradley и словенских танках M-55S (Т-55) 47-й механизированной бригады ВСУ. Предположительно, новые знаки могут быть использованы в планируемом Украиной контрнаступлении.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ начали контрнаступление в Донбассе на четырех направлениях: артемовском, марьинском, авдеевском и лиманском. Она также отметила, что в настоящий момент украинская армия проводит «активные штурмовые действия» в самом Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут).