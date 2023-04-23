На Украине военкомов привлекли к борьбе с «любителями форсажа»

Полиция Украины заявила, что к борьбе с «любителями форсажа» в Киеве подключили военкоматы

Для борьбы с «любителями форсажа» в Киеве начали привлекать военкоматы. Об этом сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель правоохранительных органов отметил, что «общество давно уже сказало свое слово относительно приемлемого поведения», поэтому реветь моторами и устраивать дрифт на улицах города недопустимо. Водители, устраивающие подобные мероприятия, «по возрасту и состоянию здоровья могли бы, к примеру, держать автомат», считает Белошицкий.

«На этот раз мы пригласили на мероприятие военкомов. Которые, в свою очередь, "приглашали" форсажников», — приводит агентство его заявление.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны 24 февраля 2022 года. На следующий день был подписан указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законодательством.