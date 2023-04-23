Российский пулеметчик лишился 3 миллионов рублей из-за переписки со школьницей

14-летняя школьница познакомилась с российским военным и лишила его 3 миллионов рублей

Школьницу из Свердловской области заподозрили в мошенничестве в отношении российского военнослужащего. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, пулеметчик познакомился в интернете с 14-летней девушкой. После длительной переписки у него завязались дружеские отношения с подростком, в один из дней он передал ей свои данные от банковской карты. А через пару дней выяснил, что лишился всех своих накоплений — в три миллиона рублей.

Хотя девушка-подросток рассказывала обманутому пулеметчику, что проживает в Свердловской области, полицейские установили, что школьница живет в Пермском крае.

В июле 2022 года сообщалось, что полиция Казани задержала мошенников, обокравших мать погибшего на Украине военнослужащего.