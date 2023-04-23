Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:26, 23 апреля 2023Россия

Российский пулеметчик лишился 3 миллионов рублей из-за переписки со школьницей

14-летняя школьница познакомилась с российским военным и лишила его 3 миллионов рублей

Фото: Unsplash

Школьницу из Свердловской области заподозрили в мошенничестве в отношении российского военнослужащего. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, пулеметчик познакомился в интернете с 14-летней девушкой. После длительной переписки у него завязались дружеские отношения с подростком, в один из дней он передал ей свои данные от банковской карты. А через пару дней выяснил, что лишился всех своих накоплений — в три миллиона рублей.

Хотя девушка-подросток рассказывала обманутому пулеметчику, что проживает в Свердловской области, полицейские установили, что школьница живет в Пермском крае.

В июле 2022 года сообщалось, что полиция Казани задержала мошенников, обокравших мать погибшего на Украине военнослужащего.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Пригожин приказал ЧВК «Вагнер» уничтожать на поле боя всех бойцов ВСУ
Лавров отреагировал на отказ в выдаче американских виз российским журналистам
Подготовка к открытию магазина на месте Zara в Москве попала на видео
Двоих россиян задержали за попытку поджечь релейные шкафы на железной дороге
США нанесли удар по «теневому флоту» России
В МИД оценили невыдачу российским журналистам виз США
Двух подростков задержали за осквернение 50 надгробий на российском кладбище
В России оценили возможность выхода из зерновой сделки
Командование ВСУ «Юг» заявило об ударах ВС РФ по военным объектам Херсона
«Нижний Новгород» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.