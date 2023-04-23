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18:45, 23 апреля 2023Россия

Сын Пескова рассказал о реакции семьи на решение вступить в ЧВК «Вагнер»

Николай Песков заявил, что семья не сразу приняла его решение вступить в ЧВК «Вагнер»

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Служивший артиллеристом в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» сын официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Николай рассказал, как его семья отреагировала на решение отправиться в зону проведения спецоперации. Отрывок интервью с ним появился в воскресенье, 23 апреля, в Telegram-канале Владимира Соловьева.

Николай Песков заявил, что семья поддержала его, но не сразу. «Не сразу, конечно, немножко были в шоке. Волновались, но зауважали мое решение и поддержали», — поделился он.

Запись, на которой Николай Песков это говорит, по утверждениям Владимира Соловьева, сделана в конце января 2023 года под Соледаром (город в Бахмутском районе Донецкой области Украины).

Ранее о том, что сын пресс-секретаря президента России прошел службу в ЧВК, рассказал ее основатель Евгений Пригожин. По его словам, он отработал «абсолютно нормально».

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Евгения Куликова
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