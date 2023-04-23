Ziare: румынский сенатор Диана Шошоакэ выкрикнула «Слава Москве» с трибуны парламента

Румынский сенатор Диана Шошоакэ выкрикнула «Слава Москве» с трибуны парламента. Об этом сообщает румынское издание Ziare.

Это произошло после того, как парламентария обвинили в том, что ее ноутбук якобы связан с Россией. «Учитывая, что ноутбук принадлежит сенату, а вход осуществляется по Wi-Fi палаты депутатов, это означает, что эта палата находится на прямой связи с (Россией --ред. «Ленты ру»)..., а VPN — из Москвы. Так что сенат предал», — заявила Шошоакэ.

Затем она вопросительно воскликнула: «Да?». И выкрикнула разлетевшуюся по интернету фразу «Слава Москве».

Ранее Шошоакэ призвала перестать поддерживать Украину. По ее мнению, страна является государством с террористическими тенденциями. «Прошу Румынию немедленно пересмотреть свое отношение к Киеву», — призвала она. По словам сенатора, западным странам также следует осознать, что украинская сторона не заслуживает той поддержки, которую ей оказывают.