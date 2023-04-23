Премьер Саксонии осудил отказ Германии от дипломатии при конфликте на Украине

Премьер Саксонии назвал неправильным отказ Германии от дипломатии при конфликте на Украине

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер назвал неправильным отказ ФРГ от дипломатии при конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которая считает, что сейчас время не для переговоров, а для поставок оружия. Кречмер осудил такую позицию и заявил, что дипломатия всегда служит средством умиротворения конфликтов.

Когда политика спросили о возможности окончания конфликта на Украине в 2023 году, он ответил, что «это также зависит от приверженности Германии и Европы дипломатическим решениям».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Welt по итогам встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн сделал прогноз о контрнаступлении Украины. «Я твердо убежден в том, что когда Украина оценит момент подходящим для контрнаступления с освобождением большего количества территории, то оно может пройти победоносно», — допустил генсек Североатлантического альянса.