Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:51, 23 апреля 2023Мир

Премьер Саксонии осудил отказ Германии от дипломатии при конфликте на Украине

Премьер Саксонии назвал неправильным отказ Германии от дипломатии при конфликте на Украине

Фото: Christian Mang / Reuters

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер назвал неправильным отказ ФРГ от дипломатии при конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которая считает, что сейчас время не для переговоров, а для поставок оружия. Кречмер осудил такую позицию и заявил, что дипломатия всегда служит средством умиротворения конфликтов.

Когда политика спросили о возможности окончания конфликта на Украине в 2023 году, он ответил, что «это также зависит от приверженности Германии и Европы дипломатическим решениям».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Welt по итогам встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн сделал прогноз о контрнаступлении Украины. «Я твердо убежден в том, что когда Украина оценит момент подходящим для контрнаступления с освобождением большего количества территории, то оно может пройти победоносно», — допустил генсек Североатлантического альянса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
СНБО Украины назвал условие для начала контрнаступления ВСУ
Названы марки пишущих машинок Толстого и Горького
Боец MMA назвал главную ошибку американца в поединке с Павловичем
ВСУ второй раз за день обстреляли село в приграничном российском регионе
Мужчина упал с эскалатора в ящик с яблоками и попал на видео в столичном ТРЦ
Министр обороты Эстонии спрогнозировал контрнаступление ВСУ
Медведев заговорил по-украински
Минобороны заявило об ударе по цехам для ремонта украинских БПЛА
«Ростов» одержал победу над «Уралом» в матче РПЛ
Россиянин нашел во дворе на даче емкости с радиоактивным веществом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.