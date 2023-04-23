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08:56, 23 апреля 2023Мир

Страны «Большой семерки» выступили за продление зерновой сделки

Страны G7 поддержали полную реализацию, продление и расширение зерновой сделки

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) выступили за продление срока действия зерновой сделки, передает ТАСС.

Такое решение министры сельского хозяйства стран-членов G7 приняли в ходе двухдневных переговоров, состоявшихся в японском городе Миядзаки. «Мы выражаем нашу решительную поддержку ее продления, полного исполнения и расширения», — говорится в их совместном заявлении.

Помимо этого, страны «Большой семерки» также выразили готовность помочь Украине в восстановлении объектов сельскохозяйственной инфраструктуры и финансовом обеспечении украинских фермеров. Также, государства сообщили о своем намерении продолжать разрабатывать санкции против России, раскритиковав ее за «использование продовольствия как меры дестабилизации и инструмента для геополитического принуждения».

Ранее Евросоюз предрек катастрофические последствия в случае, если зерновая сделка не будет продлена. В объединении упрекнули Москву в выдвижении «новых и сложных условий для продления зерновой сделки, часто не связанных с целями соглашения».

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Марина Совина
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