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13:38, 18 апреля 2023Мир

Евросоюз рассказал о катастрофических последствиях непродления зерновой сделки

ЕС считает, что последствия непродления зерновой сделки с Россией будут катастрофическими

Фото: Yoruk Isik / Reuters

В Брюсселе будут сожалеть, если зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН не будет продлена, заявили в представительстве Евросоюза (ЕС) в России в разговоре с РБК.

Сделка была продлена на 60 дней 17 марта, то есть срок ее действия истекает 18 мая. «Мы можем ожидать катастрофических последствий, если зерновая сделка не будет продлена, поскольку и Украина, и Россия являются системными игроками в глобальном масштабе», — рассказали в ЕС.

В представительстве объединения также заявили, что «Россия выдвигает новые и сложные условия для продления зерновой сделки, часто не связанные с целями соглашения». В качестве примера в представительстве привели экспорт запчастей для сельхозтехники из ЕС в Россию.

В Москве при этом считают, что другие стороны соглашения не выполняют своих обязательств по снятию эмбарго с российской сельхозпродукции.

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Виктория Кондратьева
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