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11:43, 23 апреля 2023Мир

Спецназ Судана напал на конвой Франции при эвакуации граждан

Армия Судана заявила о нападении ее спецназа на конвой Франции при эвакуации граждан

Фото: Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters

Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана атаковали конвой, который организовало посольство Франции для эвакуации граждан. Заявление Вооруженных сил Судана приводит местный телеканал Al Arabiya.

Около здания диппредставительства между спецназом и конвоем произошла перестрелка. Телеканал Al Hadath со ссылкой на суданскую армию сообщает о пострадавшем французе — он получил ранения.

Ранее армия Судана и спецназ заключили перемирие в священный для мусульман праздник Ураза-байрам — с 21 по 23 апреля.

Конфликт между ВС Судана и спецназом начался в конце прошлой недели в результате разногласий между их лидерами. С начала столкновений 330 человек погибли и более 3200 получили ранения различной степени тяжести. Посол России Черновол заявил, что большинство россиян в Хартуме эвакуировали в посольство.

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Илона Палей
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