Минобороны заявило об ударе по цехам для ремонта украинских БПЛА

Минобороны: ВС России поразили цеха для ремонта украинских БПЛА «Стриж» в районе Харькова

Российские военные нанесли удар по цехам предприятия авиационной промышленности, в которых ремонтировались и проводились испытания украинских беспилотных летательных аппаратов «Стриж». Об этом заявил журналистам представитель Минобороны РФ.

В ведомстве также сообщили, что в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

Ранее в марте сообщаюсь, что беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) «Стриж» в Тульской области. В военном ведомстве уточнили, что система навигации упавшего украинского дрона была выведена из строя комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Поле-21». Беспилотник упал в районе города Киреевска, потеряв ориентацию.