Украинский «Стриж» сбили российским секретным оружием

Минобороны: комплекс РЭБ «Поле-21» под Тулой вывел из строя украинский БПЛА «Стриж»

Украина предприняла попытку атаки беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) «Стриж» в Тульской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

В военном ведомстве уточнили, что система навигации упавшего украинского дрона была выведена из строя комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Поле-21». Беспилотник упал в районе города Киреевска, потеряв ориентацию.

На месте падения БПЛА работают специалисты Минобороны, МЧС и правоохранительных органов.

Группировка российских средств ПВО, развернутая в Тульской области, обеспечивает надежное прикрытие с данного направления Минобороны России

Комплекс РЭБ «Поле-21» является секретным оружием

О разработке комплекса РЭБ «Поле-21» впервые сообщалось в 2013 году. В 2019-м его приняли на вооружение российской армии. Эта система предназначена для противодействия высокоточным вооружениям и другим системам противника, использующим спутниковую навигацию.

Задачей комплекса является постановка помех и подавление сигналов навигационных спутников на площади в сотни квадратных километров. Тактико-технические характеристики комплекса «Поле-21» являются гостайной и не разглашаются.

Последствия атаки на российский регион

26 марта в 15:19 по местному времени (совпадает с московским) в Киреевске на Дорожной улице прозвучал взрыв. Три человека получили легкие осколочные ранения. В эпицентре взрыва образовалась глубокая воронка.

Позднее выяснилось, что взрывом были повреждены десять частных строений, еще в шести многоквартирных домах были выбиты стекла. Также взрывная волна погнула заборы из профлиста и разбросала обломки дрона по всей округе.

Власти Тульской области пообещали выделить пострадавшим при взрыве беспилотника по сто тысяч рублей. Те, кто лишился собственного жилья, получат сертификаты на приобретение нового, также будут компенсированы затраты на ремонт в размере до одного миллиона рублей.

В регионе после взрыва беспилотника заявили о готовности усилить защиту населения. «В соответствии с Указом президента России Владимира Путина в Тульской области введен режим повышенной готовности. В случае ухудшения оперативной обстановки будут приняты дополнительные меры по защите населения и критически важных объектов», — говорилось в заявлении.

ВСУ наладили переделку «Стрижей» в дроны-камикадзе

Ту-141 «Стриж» разрабатывался в СССР как разведывательный реактивный беспилотник. Его преимуществом была возможность развивать трансзвуковую скорость в 1100 километров в час. После снятия с вооружения их использовали как летающие мишени.

Однако после начала СВО выяснилось, что Киев переделывает эти дроны в ударные беспилотники-камикадзе. Среди прочего, для этого на «Стрижи» начали устанавливать осколочно-фугасные авиабомбы ОФАБ-100-120.

В январе «Арсенал Отечества» заметил, что в модификации украинских Ту-141 принимала участие крупнейший подрядчик Пентагона — корпорация Raytheon. В частности, американские специалисты заменили советскую бортовую систему навигации беспилотника на современную. Отмечается, что для наведения модифицированных Ту-141 «Стриж» используется глобальная спутниковая система Global Positioning System (GPS). «По сути это теперь — гибрид из советских ноу-хау и инженерной мысли американской корпорации Raytheon», — говорилось в публикации.