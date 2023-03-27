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05:51, 27 марта 2023Россия

Украинский «Стриж» сбили российским секретным оружием

Минобороны: комплекс РЭБ «Поле-21» под Тулой вывел из строя украинский БПЛА «Стриж»
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Фото: Минобороны России

Украина предприняла попытку атаки беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) «Стриж» в Тульской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

В военном ведомстве уточнили, что система навигации упавшего украинского дрона была выведена из строя комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Поле-21». Беспилотник упал в районе города Киреевска, потеряв ориентацию.

На месте падения БПЛА работают специалисты Минобороны, МЧС и правоохранительных органов.

Группировка российских средств ПВО, развернутая в Тульской области, обеспечивает надежное прикрытие с данного направления

Минобороны России

Комплекс РЭБ «Поле-21» является секретным оружием

О разработке комплекса РЭБ «Поле-21» впервые сообщалось в 2013 году. В 2019-м его приняли на вооружение российской армии. Эта система предназначена для противодействия высокоточным вооружениям и другим системам противника, использующим спутниковую навигацию.

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Задачей комплекса является постановка помех и подавление сигналов навигационных спутников на площади в сотни квадратных километров. Тактико-технические характеристики комплекса «Поле-21» являются гостайной и не разглашаются.

Последствия атаки на российский регион

26 марта в 15:19 по местному времени (совпадает с московским) в Киреевске на Дорожной улице прозвучал взрыв. Три человека получили легкие осколочные ранения. В эпицентре взрыва образовалась глубокая воронка.

Позднее выяснилось, что взрывом были повреждены десять частных строений, еще в шести многоквартирных домах были выбиты стекла. Также взрывная волна погнула заборы из профлиста и разбросала обломки дрона по всей округе.

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Власти Тульской области пообещали выделить пострадавшим при взрыве беспилотника по сто тысяч рублей. Те, кто лишился собственного жилья, получат сертификаты на приобретение нового, также будут компенсированы затраты на ремонт в размере до одного миллиона рублей.

В регионе после взрыва беспилотника заявили о готовности усилить защиту населения. «В соответствии с Указом президента России Владимира Путина в Тульской области введен режим повышенной готовности. В случае ухудшения оперативной обстановки будут приняты дополнительные меры по защите населения и критически важных объектов», — говорилось в заявлении.

ВСУ наладили переделку «Стрижей» в дроны-камикадзе

Ту-141 «Стриж» разрабатывался в СССР как разведывательный реактивный беспилотник. Его преимуществом была возможность развивать трансзвуковую скорость в 1100 километров в час. После снятия с вооружения их использовали как летающие мишени.

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Однако после начала СВО выяснилось, что Киев переделывает эти дроны в ударные беспилотники-камикадзе. Среди прочего, для этого на «Стрижи» начали устанавливать осколочно-фугасные авиабомбы ОФАБ-100-120.

В январе «Арсенал Отечества» заметил, что в модификации украинских Ту-141 принимала участие крупнейший подрядчик Пентагона — корпорация Raytheon. В частности, американские специалисты заменили советскую бортовую систему навигации беспилотника на современную. Отмечается, что для наведения модифицированных Ту-141 «Стриж» используется глобальная спутниковая система Global Positioning System (GPS). «По сути это теперь — гибрид из советских ноу-хау и инженерной мысли американской корпорации Raytheon», — говорилось в публикации.

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Марина Совина
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