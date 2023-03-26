Число пострадавших в результате взрыва в Киреевске Тульской области увеличилось до трех

Число пострадавших в результате взрыва под Тулой увеличилось до трех. Об этом со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу в воскресенье, 26 марта, пишет ТАСС.

ЧП произошло в Киреевске Тульской области. Сначала сообщалось о двух пострадавших — местных жителях 20 и 16 лет. Уточнялось, что они получили легкие осколочные ранения. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второго госпитализировали.

Состояние третьего пострадавшего и характер полученных травм пока неизвестны.

На видео попал момент взрыва, а также последствия случившегося. Судя по времени на видеорегистраторе, взрыв произошел около 15:18 по местному времени (совпадает с московским).