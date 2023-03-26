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16:57, 26 марта 2023Россия

Последствия взрыва в Тульской области показали на видео

Очевидцы показали на видео последствия взрыва в Киреевске Тульской области
СюжетВзрывы в Тульской области

Последствия взрыва в Киреевске Тульской области показали на видео. Кадры очевидцев с места опубликованы в одной из местных групп во «ВКонтакте».

О ЧП стало известно ранее 26 марта. В Киреевском районе произошел взрыв, в результате которого частично обрушились три жилых дома. Два человека получили легкие осколочные ранения, им оказана медицинская помощь.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы района, взрыв прозвучал в 15:19 на Дорожной улице. Пострадавшие — местные жители 20 и 16 лет.

Ранее в сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент взрыва. SHOT со ссылкой на собственный источник сообщает, что взорвался начиненный взрывчаткой Ту-141 «Стриж».

Евгения Куликова
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