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22:44, 26 марта 2023Россия

Число поврежденных домов из-за взрыва беспилотника под Тулой выросло

При взрыве БПЛА в Киреевске под Тулой пострадали 10 частных и 6 многоквартирных домов
СюжетМинобороны:

Кадр: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»

Число домов, которые получили различные повреждения из-за взрыва беспилотника в городе Киреевске Тульской области, выросло до 16. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона, передает ТАСС.

Уточняется, что в том числе были повреждены десять частных домов, также в шести многоквартирных домах были выбиты стекла. «Незамедлительно к месту происшествия выехали все оперативные службы региона и министерства обороны. Продолжается работа специалистов», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России заявили, что Украина предприняла попытку атаки беспилотным летательным аппаратом Ту-141 «Стриж» в Тульской области. В ведомстве уточнили, что система навигации упавшего украинского дрона была выведена из строя системой радиоэлектронной борьбы «Поле-21». Беспилотник упал, потеряв ориентацию.

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Марина Совина
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