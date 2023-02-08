Украинский Ту-141 получил авиабомбу
Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Ту-141 «Стриж», используемые для атаки на территории России, получили авиабомбы. Об этом пишет издание The Drive.
В публикации отмечается, что речь идет об осколочно-фугасной авиабомбе ОФАБ-100-120, предназначенной для поражения легкобронированной техники, артиллерии и живой силы.
Издание пишет, что данный боеприпас класса «воздух-земля» можно считать относительно распространенным.
О том, что на месте падения БПЛА Ту-141 «Стриж» на окраине Калуги была найдена авиабомба ОФАБ-100-120, стало известно 6 февраля.
В январе издание «Арсенал Отечества» заметило, что американская военно-промышленная корпорация Raytheon, один из крупнейших подрядчиков Минобороны США, принимала участие в модификации советских беспилотников Ту-141 «Стриж», которыми располагают Вооруженные силы Украины.