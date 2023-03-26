В Тульской области выделят средства пострадавшим при взрыве беспилотника

Власти Тульской области выплатят по сто тысяч рублей пострадавшим при взрыве БПЛА

Власти Тульской области выделят средства пострадавшим при взрыве беспилотника в городе Киреевске, получившим ранения выплатят по сто тысяч рублей. Об этом сообщило правительство российского региона.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия и поручил оказать гражданам необходимую помощь.

По распоряжению главы региона те, кто лишился собственного жилья, получат сертификаты на приобретение нового, также будут компенсированы затраты на ремонт в размере до одного миллиона рублей.

Дюмин поручил в кратчайшие сроки обследовать поврежденные жилые помещения и организовать пребывание людей в пунктах временного размещения при необходимости, а также восстановить остекление многоквартирных домов.

Ранее стало известно, что число домов, которые получили различные повреждения из-за взрыва беспилотника в городе Киреевске Тульской области, выросло до 16.

В Минобороны России заявили, что Украина предприняла попытку атаки беспилотным летательным аппаратом Ту-141 «Стриж» в Тульской области. В ведомстве уточнили, что система навигации упавшего украинского дрона была выведена из строя системой радиоэлектронной борьбы «Поле-21». Беспилотник упал, потеряв ориентацию.

