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05:35, 23 апреля 2023Мир

Украинки решили зарабатывать вынашиванием детей для иностранцев

The Times: сотни украинок во время СВО зарабатывают, вынашивая детей для иностранцев

Фото: Anna Hecker / Unsplash

Сотни украинок решили заработать на суррогатном материнстве для иностранцев с начала российской специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом заявила британская газета The Times.

По данным издания, вынашивая детей для иностранцев, украинки могут заработать от 15 тысяч до 20 тысяч фунтов стерлингов (от 18,5 тысяч до 24,8 тысяч долларов США). Издание указывает на то, что десятки женщин приезжают в Киев на обследования. «Они приехали сюда из своих домов в Чернигове, Днепре и Львове. Но дети, растущие внутри них, были китайцами, индийцами, британцами и французами», — говорится в материале.

Одной из таких суррогатных матерей является 26-летняя Алона, пишет газета. Девушка отметила, что не знает имен пары из Великобритании, ребенка которой вынашивает. «Мне нравится, что я могу помочь им обрести счастье», — сказала она, отметив при этом и финансовую сторону вопроса.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев. В соответствии с законом, услугами суррогатных матерей могут только граждане России, которые состоят в браке. Помимо этого, такой услугой смогут воспользоваться одинокие россиянки, которые не могут по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно.

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Марина Совина
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