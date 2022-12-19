Путин запретил суррогатное материнство для иностранцев

Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев в России

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане России, которые состоят в браке. Помимо этого, такой услугой смогут воспользоваться одинокие россиянки, которые не могут по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно.

Из документа следует, что запрет на услуги суррогатных матерей распространяется не только на иностранцев, но и на одиноких мужчин.

8 декабря закон был принят Госдумой во втором и третьем чтении. Совет Федерации одобрил законопроект 14 декабря.