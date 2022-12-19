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13:59, 19 декабря 2022Россия

Путин запретил суррогатное материнство для иностранцев

Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев в России

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане России, которые состоят в браке. Помимо этого, такой услугой смогут воспользоваться одинокие россиянки, которые не могут по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно.

Из документа следует, что запрет на услуги суррогатных матерей распространяется не только на иностранцев, но и на одиноких мужчин.

8 декабря закон был принят Госдумой во втором и третьем чтении. Совет Федерации одобрил законопроект 14 декабря.

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Анастасия Шейкина
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