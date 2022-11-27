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08:19, 27 ноября 2022Россия

Иностранцам в России запретят нанимать суррогатных матерей

Спикер ГД Володин: иностранцам в РФ запретят пользоваться услугой суррогатного материнства

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Иностранцам в России запретят нанимать суррогатных матерей. Такое решение анонсировал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик отметил недопустимость торговли детьми — нелегального бизнеса, оборот которого оценивается более чем в два миллиарда евро. По его данным, за несколько лет из России были вывезены 45 тысяч младенцев, рожденных суррогатными матерями, и эти дети зачастую становятся жертвами преступлений или попадают в однополые пары.

«Необходимо сделать все, чтобы защитить детей, запретив иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства», — заявил Володин. Он добавил, что соответствующее решение будет принято в начале декабря.

В декабре 2021 года в Государственную думу внесли законопроект о полном запрете суррогатных матерей для иностранцев на территории России. По словам парламентария Василия Пискарева, закон исключит случаи продажи младенцев за границу.

Ранее стало известно, что в Москве переводчика «Росюрконсалтинга» Кирилла Анисимова осудили на шесть лет колонии строгого режима за торговлю детьми от суррогатных матерей. По делу проходят еще 10 фигурантов, трое из которых находятся в международном розыске. Им вменяют 11 эпизодов продажи младенцев.

Крах однополярного мира
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Марина Совина
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