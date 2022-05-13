Россиянина осудили за продажу иностранцам детей от суррогатных матерей

В Москве переводчику дали шесть лет за продажу детей от суррогатных матерей иностранцам

В Москве переводчика «Росюрконсалтинга» Кирилла Анисимова осудили на шесть лет колонии строгого режима за торговлю детьми от суррогатных матерей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Игоря Трунова.

По словам защитника, Анисимов пошел на сделку со следствием и подписал соглашение о сотрудничестве. По делу проходят еще 10 фигурантов, трое из которых находятся в международном розыске. Им вменяют 11 эпизодов продажи младенцев.

Следователи считают, что обвиняемые под видом лечения незаконно применяли вспомогательные репродуктивные технологии и за деньги передавали младенцев иностранным покупателям. В числе фигурантов — генеральный директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников, выбравший суррогатную мать для певицы Аллы Пугачевой и артиста Максима Галкина.

Ранее сообщалось, что в Красноярске сотрудников Центра сопровождения суррогатного материнства обвинили в торговле детьми. По данным следствия, в 2019 году руководство организации предложило нескольким женщинам из России и Казахстана за миллион рублей выносить детей для пары из Китая.

В декабре 2021 года в Государственную думу внесли законопроект о полном запрете суррогатных матерей для иностранцев на территории России. По словам парламентария Василия Пискарева, закон исключит случаи продажи младенцев за границу.

