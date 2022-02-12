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Российский центр суррогатного материнства обвинили в торговле детьми

Центр сопровождения суррогатного материнства в Красноярске заподозрили в продаже детей

Фото: Jorge Silva / Reuters

В Красноярске центр сопровождения суррогатного материнства обвиняют в торговле детьми. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, руководство российского центра в 2019 году предложило нескольким женщинам из России и Казахстана за миллион рублей выносить детей для пары из Китая. Малыши родились весной 2020 года в перинатальном центре, но к биологическим родителям не попали из-за пандемии.

После того как Следственный комитет возбудил уголовное дело, рожденные дети стали «вещдоками», из-за чего их отправили в детские дома без документов и статуса. Малышей также не могут забрать в приемные семьи из-за производства дела.

Няня одного из детей рассказала, что ее приняли на работу в суррогатный центр летом 2020 года.

«Искали нянь, у которых были свои дети. Я обратилась в центр, прошла собеседование, и меня взяли на работу. В результате стала ухаживать за новорожденным мальчиком, которому тогда было десять дней. К нам домой его привезли сами сотрудники центра», — заявила россиянка. Она добавила, что младенца забрали правоохранители в декабре 2020 года.

В декабре 2021 года в Государственную думу внесли законопроект о полном запрете суррогатных матерей для иностранцев на территории России. По словам парламентария Василия Пискарева, закон исключит случаи продажи младенцев за границу.

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Анастасия Шейкина
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