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17:31, 23 апреля 2023Бывший СССР

Таврическое командование ВСУ допустило новый штурм Угледара российскими войсками

Таврическое командование ВСУ допустило новый штурм Угледара военнослужащими ВС России

Фото: Head of Donetsk Civil-Military Administration Pavlo Kyrylenko / Reuters

Официальный представитель Таврического командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Дмитрашковский допустил новый штурм Угледара. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, он опасается, что в Угледаре может повториться ситуация с Артемовском, где украинские военные несут большие потери. Дмитрашковский считает, что скоро Россия снова попытается установить контроль над Угледаром. Он допускает, что армия России будет использовать тактику «выжженной земли», чтобы ВСУ не смогли оборонятся на территории стратегических объектов.

Ранее стало известно, что ВСУ за сутки потеряли более 130 бойцов на южнодонецком и запорожском направлениях. Российские военные из группировки войск «Восток» атаковали позиции украинских военнослужащих близ населенных пунктов Новодонецкое, Павловка и Угледар в Донецкой народной республике. Также удары были нанесены по украинской мобильной огневой группе у населенного пункта Новомайорское в ДНР и по диверсионно-разведывательной группе ВСУ близ Малиновки Запорожской области.

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Екатерина Власова
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