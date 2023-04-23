В Минобороны отчитались о потерях ВСУ на двух направлениях

В МО заявили, что ВСУ потеряли более 130 бойцов на южнодонецком и запорожском направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли более 130 бойцов на южнодонецком и запорожском направлениях. Такие цифры раскрыли в Минобороны России в воскресенье, 23 апреля.

В ведомстве отчитались, что российские военные из группировки войск «Восток» атаковали позиции ВСУ близ населенных пунктов Новодонецкое, Павловка и Угледар в Донецкой народной республике. Также удары были нанесены по украинской мобильной огневой группе у населенного пункта Новомайорское в ДНР и по диверсионно-разведывательной группе ВСУ близ Малиновки Запорожской области.

В итоге украинские военные также лишились на двух направлениях гаубицы Д-20, двух автомобилей, двух пикапов и боевой бронированной машины.

Днем ранее, 22 апреля, сообщалось, что российские военные подразделения группировки «Восток» на южнодонецком направлении уничтожили опорный пункт ВСУ.