Тамбовские пожарные спасли зайчонка из огня

В Тамбовской области пожарные спасли и выходили зайчонка

Фото: группа ГУ МЧС России по Тамбовской области во «Вконтакте»

В Тамбовской области пожарные спасли из огня зайчонка. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Специалисты нашли животное, когда тушили пожар близ деревни Екатериновка Пичаевского района — зайчонка с опаленной шерстью заметил в сухой траве один из пожарных.

Спасатели обработали обгоревшую шерсть животного, искупали его и накормили, а затем отвези в ветеринарную клинику, где ему назначили лечение. Оказалось, что малышу не более месяца.

В настоящее время животное чувствует себя хорошо. Зайчонка назвали Угольком, сейчас он живет у пожарных.

Ранее в апреле в Бурятии госинспекторы Бурприроднадзора спасли косулю, попавшую в яму.