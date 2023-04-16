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16:38, 16 апреля 2023Моя страна

В Бурятии спасли попавшую в яму косулю

В Бурятии специалисты спасли косулю, попавшую в яму

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В Бурятии госинспекторы Бурприроднадзора спасли косулю, попавшую в яму. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, инцидент произошел в субботу, 15 апреля, в городе Северобайкальске. Местный житель сообщил, что на участке, где он строит дом, в яму попало животное, которое не может выбраться самостоятельно.

Прибывшие на место специалисты смогли поймать животное и вытащить его из ямы. Как рассказал один из инспекторов Павел Тороев, оказалось, что это самец косули сибирской, которому около трех лет.

Позже животное вывезли в ближайший лес и отпустили на волю.

В марте сообщалось, что в Башкирии спасли косулю, которая едва не утонула в реке Белая. Косуля хотела переплыть водоем, однако из-за нехватки сил пыталась безуспешно выбраться на лед. Спасатели подплыли к ней на лодке, достали из воды и передали ветеринарам.

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Варвара Кошечкина
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