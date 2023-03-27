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15:33, 27 марта 2023Моя страна

В Башкирии спасли попавшую в реку косулю

В Башкирии спасатели достали из реки косулю, которая пыталась переплыть через водоем

Кадр: Администрация города Салават

В Башкирии спасли косулю, которая едва не утонула в реке Белая. Соответствующий ролик с места происшествия публикуют журналисты местного портала ProUral.

По информации издания, инцидент произошел недалеко от спасательной станции в Салавате, поэтому сотрудники службы пришли на помощь животному очень быстро. Известно, что косуля хотела переплыть водоем, однако из-за нехватки сил пыталась безуспешно выбраться на лед. Спасатели подплыли к ней на лодке, достали из воды и передали ветеринарам.

Согласно материалу, врачи оказали попавшему в холодную воду животному необходимую помощь и отдали его волонтерам Благотворительного фонда защиты животных и охраны окружающей среды «Мазай». «После того, как животное окрепнет, его выпустят в естественную среду обитания», — уточнили в центре.

В сентябре 2022 года в Копейске спасли пришедших в Следственный комитет коз. Один из очевидцев заснял на видео животных, которые пришли к Следственному комитету. Сначала козы стояли на крыльце учреждения, затем спустились и несколько раз обошли здание. «Видимо, за помощью пришли, как-никак там следователи сидят. Может, найдут их хозяев», — сказал автор ролика.

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Майя Пономаренко
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