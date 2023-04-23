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05:53, 23 апреля 2023Россия

Политолог объяснил продолжение финансирования США Украины

Политолог Топорнин: США заложили в бюджет средства на финансирование Украины

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Вашингтон продолжит оказывать Украине финансовую помощь как минимум до конца текущего года, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Об этом он заявил в беседе с Ura.ru.

Политолог пояснил, что американские власти в прошлом году уже заложили в бюджет средства, которые будут направлены на поддержку Киева. Кроме того, добавил он, Вашингтон также активировал программу ленд-лиза, в рамках которой могут быть выделены десятки миллиардов долларов при необходимости.

Помимо этого, Топорнин также напомнил о вкладе Евросоюза в поддержку Украины. «ЕС одобрил бюджет на 2023 год, тоже выделил [средства], и США. Они даже программу общей помощи где-то на 60 с лишним миллиардов долларов запланировали. (...) Я смотрел бюджет Украины на этот год — это всего 166 миллиардов долларов», — указал политолог. Он отметил, что этой суммы хватит для поддержания на плаву финансовой системы, а также на закупку оружия и выплаты зарплат военнослужащим.

Ранее стало известно, что Вашингтон выделил Украине новый пакет военной помощи на сумму 325 миллионов долларов. Эти деньги будут потрачены на оборонную продукцию и обучение украинских военных по его использованию.

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Марина Совина
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