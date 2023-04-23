Политолог объяснил продолжение финансирования США Украины

Политолог Топорнин: США заложили в бюджет средства на финансирование Украины

Вашингтон продолжит оказывать Украине финансовую помощь как минимум до конца текущего года, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Об этом он заявил в беседе с Ura.ru.

Политолог пояснил, что американские власти в прошлом году уже заложили в бюджет средства, которые будут направлены на поддержку Киева. Кроме того, добавил он, Вашингтон также активировал программу ленд-лиза, в рамках которой могут быть выделены десятки миллиардов долларов при необходимости.

Помимо этого, Топорнин также напомнил о вкладе Евросоюза в поддержку Украины. «ЕС одобрил бюджет на 2023 год, тоже выделил [средства], и США. Они даже программу общей помощи где-то на 60 с лишним миллиардов долларов запланировали. (...) Я смотрел бюджет Украины на этот год — это всего 166 миллиардов долларов», — указал политолог. Он отметил, что этой суммы хватит для поддержания на плаву финансовой системы, а также на закупку оружия и выплаты зарплат военнослужащим.

Ранее стало известно, что Вашингтон выделил Украине новый пакет военной помощи на сумму 325 миллионов долларов. Эти деньги будут потрачены на оборонную продукцию и обучение украинских военных по его использованию.