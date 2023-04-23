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19:02, 23 апреля 2023Россия

Умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов

Депутат Госдумы Узденов умер в возрасте 56 лет после продолжительной болезни

Фото: The Federal Assembly of the Russian Federation

На 57-м году жизни умер депутат Госдумы и член комитета палаты по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Джашарбек Узденов. Об этом сообщил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев, передает ТАСС.

Парламентарий скончался после продолжительной болезни. Васильев выразил соболезнования родным Узденова от лица всех депутатов фракции. «Чуткий, внимательный, волевой, всегда готовый прийти на помощь — таким мы запомним Джашарбека Борисовича. Он долго боролся, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Нам будет его очень не хватать», — заявил Васильев.

Узденов был избран депутатом Госдумы 19 сентября 2021 года по избирательному округу № 16 (Республика Карачаево-Черкесская).

В этот же день стало известно о смерти еще одного депутата Госдумы. Почетный гражданин Лебедянского района Липецкой области, представлявший область в Госдуме России, Николай Борцов умер в возрасте 77 лет.

Борцов занимался помощью в обустройстве детских площадок, скверов, помогал с поставками медицинского оборудования, оказывал помощь монастырям и храмам. Он стал депутатом Госдумы 19 сентября 2021 года и являлся членом комитета Госдумы по делам национальностей.

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Варвара Кошечкина
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