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16:07, 23 апреля 2023Мир

Британский военный назвал стратегию Украины при контрнаступлении

WSJ: Украина может использовать стратегию из лета 2022 года при контраступлении

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обладают превосходящей ВС РФ мощью, поэтому при контрнаступлении Киев будет использовать сочетание обмана, сложности и скорости проведения операций. Варианты развития боевых действий газете The Wall Street Journal (WSJ) назвал бывший командир одного из британских батальонов Бен Барри.

Цель украинских войск заключается в том, чтобы подорвать способность Российской армии отражать атаки, считает Барри. По его словам, украинские силы могут применить стратегию, использованную прошлым летом. Тогда Киев озвучивал планы по штурму херсонской области, однако ударил по совершенно другому направлению.

«У украинцев есть много вариантов: [могут выбрать] когда атаковать, нанести ли один большой удар или нанести несколько ударов, а также выбрать их последовательность», — заявил экс-военный. WSJ отмечает, что ВСУ перед наступление могут попытаться уничтожить российскую технику с помощью дальних ударов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал условие для начала контрнаступления ВСУ. По его словам, все зависит от партнеров Киева. «Когда они предоставят оружие, мы будем готовы», — сказал Данилов.

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Варвара Кошечкина
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