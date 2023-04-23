В сети появилось видео ликвидации снайпером спецназа ВС России разведывательной группы ВСУ

На краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) снайпер 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ликвидировал разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео работы снайпера опубликовал Telegram-канал «Кремлевская прачка».

На кадрах видно, как военный Вооруженных сил России в одиночку уничтожает украинских солдат в лесу. Всего их было четверо. Один из разведчиков выжил, получив ранение руки. Он рассказал на допросе, что служил в 100-й бригаде территориальной обороны.

Ранее стало известно, что российские войска пресекли действия диверсионно-разведывательной группы ВСУ в районе Павловки в ДНР.