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12:21, 23 апреля 2023Бывший СССР

Ликвидация российским снайпером разведывательной группы ВСУ попала на видео

В сети появилось видео ликвидации снайпером спецназа ВС России разведывательной группы ВСУ

На краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) снайпер 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ликвидировал разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео работы снайпера опубликовал Telegram-канал «Кремлевская прачка».

На кадрах видно, как военный Вооруженных сил России в одиночку уничтожает украинских солдат в лесу. Всего их было четверо. Один из разведчиков выжил, получив ранение руки. Он рассказал на допросе, что служил в 100-й бригаде территориальной обороны.

Ранее стало известно, что российские войска пресекли действия диверсионно-разведывательной группы ВСУ в районе Павловки в ДНР.

Екатерина Власова
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