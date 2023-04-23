В США рассказали о самом опасном оружии России

Military Watch назвало российский фрегат «Маршал Шапошников» самым опасным оружием России

Самым опасным военно-морским кораблем России является фрегат «Маршал Шапошников» после того, как его оснастили гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон». Об этом в воскресенье, 23 апреля, пишет американское издание Military Watch.

По данным издания, на боевом российском фрегате с 2017 года реализовывалась одна из самых амбициозных программ модернизации, благодаря чему он стал самым опасным противокорабельным оружием в мире. Ракеты «Циркон», размещенные на его борту, способны нейтрализовать целую надводную ударную группу без задействования других видов вооружения.

Благодаря ракетам «Циркон» «Маршал Шапошников» имеет серьезное преимущество в Тихом океане над флотами западных страны и их союзников, представительство которых в этом регионе куда меньше, чем на Балтике или в Черном море.

23 февраля президент России Владимир Путин анонсировал, что массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон» начнутся в 2023 году.