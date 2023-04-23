Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:04, 23 апреля 2023Мир

В США рассказали о самом опасном оружии России

Military Watch назвало российский фрегат «Маршал Шапошников» самым опасным оружием России

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Самым опасным военно-морским кораблем России является фрегат «Маршал Шапошников» после того, как его оснастили гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон». Об этом в воскресенье, 23 апреля, пишет американское издание Military Watch.

По данным издания, на боевом российском фрегате с 2017 года реализовывалась одна из самых амбициозных программ модернизации, благодаря чему он стал самым опасным противокорабельным оружием в мире. Ракеты «Циркон», размещенные на его борту, способны нейтрализовать целую надводную ударную группу без задействования других видов вооружения.

Благодаря ракетам «Циркон» «Маршал Шапошников» имеет серьезное преимущество в Тихом океане над флотами западных страны и их союзников, представительство которых в этом регионе куда меньше, чем на Балтике или в Черном море.

23 февраля президент России Владимир Путин анонсировал, что массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон» начнутся в 2023 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Сальдо опроверг данные о высадке ВСУ на левый берег Днепра
Минобороны заявило о взятии под контроль двух кварталов Артемовска
В СИЗО нашли мертвым обвиненного в развратных действиях с дочерью россиянина
В Минобороны заявили об уничтожении 200 бойцов ВСУ на донецком направлении
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на херсонском направлении
СК завел уголовное дело из-за гибели четырех человек в пожаре
В России отреагировали на слова китайского дипломата о принадлежности Крыма
Собянин назвал срок открытия нового автомобильного моста на юге Москвы
Военный эксперт объяснил провал контрнаступления ВСУ в Артемовске
Румынский сенатор выкрикнула «Слава Москве» с трибуны парламента
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.