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21:57, 23 апреля 2023Интернет и СМИ

Зеленский испугался провала контрнаступления ВСУ

FT: Зеленский опасается, что мобилизация не спасет ВСУ от провала контрнаступления

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Президента Украины Владимира Зеленского уличили в боязни провала весеннего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказали журналисты издания Financial Times.

По словам авторов материала, правительство ждет пополнения штурмовых подразделений армии на 40 тысяч солдат в ходе масштабной мобилизации. «Но руководство боится, что их не хватит», — говорится в статье.

Журналисты предполагают, что провал контрнаступления может заставить союзников Украины отказаться от военной поддержки и перейти к решению конфликта путем дипломатии.

Ранее сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук назвал чушью слухи о готовящемся контрнаступлении ВСУ. По мнению экс-агента, такими заявлениями Запад и Украина добиваются эмоционального эффекта и хотят заставить российские войска паниковать.

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Марина Совина
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