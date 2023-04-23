Экс-сотрудник британской разведки MI6 назвал чушью слухи о контрнаступлении ВСУ

Экс-сотрудник британской разведки MI6 Крук назвал чушью слухи о контрнаступлении ВСУ

Слухи о готовящемся контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) бывший сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук назвал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom чушью и попыткой принять желаемое за действительное.

По мнению экс-агента, такими заявлениями Запад и Украина добиваются эмоционального эффекта и хотят заставить российские войска паниковать. Однако это, считает Крук, магическое мышление и оно не соответствует действительности.

Ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что ВСУ начнут контрнаступление через месяц.