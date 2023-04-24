В Британии предрекли провал контрнаступления Украины

Военный эксперт Белл: контрнаступление Киева закончится провалом

К концу лета этого года силы Украины и России будут истощены, у них не будет боеприпасов, и они будут остро нуждаться в передышке, считает военный эксперт Шон Белл. Об этом пишет Sky News.

«Захватив большую часть Донбасса, Россия может претендовать на победу, — по крайней мере, для населения — добившись целей своей специальной военной операции», — считает Белл.

Однако президенту Украины Владимиру Зеленскому все равно придется пойти на уступки и смириться с необходимостью сдать территории, поскольку контрнаступление Киева закончится провалом, считает он. По мнению аналитика, американские дипломаты будут пытаться убедить украинского лидера пойти на этот шаг для заключения мирного соглашения.