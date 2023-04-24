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15:35, 24 апреля 2023Бывший СССР

Бывший офицер армии США перечислил причины переноса наступления ВСУ

Бывший офицер армии США заявил о переносе наступления ВСУ из-за проблем в армии

Фото: Libkos / AP

Перенос наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) с весны на лето, информация о котором появилась ранее, может быть связан не только с погодными условиями, но и с проблемами в украинской армии. Об этом заявил «МК» бывший офицер армии США Станислав Крапивник.

По его словам, Киев хочет, чтобы российская сторона начала наступление первой, так как «обороняться всегда проще». Крапивник добавил, что уже летом ВСУ смогут ударить по россиянам под видом контрнаступления. Бывший офицер также заявил, что у противника сейчас около 20 бригад, однако основной костяк армии состоит из частей территориальной обороны — военных без опыта. Вместе с тем Крапивник отметил, что ВСУ обладают мощной ударной силой.

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Военный эксперт считает, что основная проблема в том, что линия боевого соприкосновения растянулась на тысячу километров, а у ВСУ нет возможности прикрывать остальные участки фронта. «Даже если они ударят по какому-то одному участку фронта, допустим, шириной 100 километров, вся остальная часть фронта — 900 километров — будет открытой, так как весь резерв армии противника уйдет на участок прорыва», — пояснил Крапивник.

Тем не менее бывший офицер уверен, что ВСУ пойдут в наступление, так как других вариантов у Киева нет. По его словам, Запад поставил президенту Украины Владимиру Зеленскому задачу двигаться вперед.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур говорил, что наступление украинской армии начнется через месяц — в начале лета. По его словам, дождливая погода затрудняет передвижение тяжелых машин, и, если погодные условия не улучшатся, наступление перенесется еще на два месяца.

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Варвара Кошечкина
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