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22:31, 24 апреля 2023Забота о себе

Диетолог перечислила усиливающие аллергию на пыльцу продукты

Диетолог Елена Соломатина: мед, баклажаны и сливы усиливают аллергию в период цветения

Фото: Benyamin Bohlouli / Unsplash

От некоторых усиливающих аллергию на пыльцу продуктов лучше отказаться в период цветения, предупредила диетолог Елена Соломатина. Эти продукты она перечислила в интервью «Вечерней Москве».

В топ продуктов, вызывающих перекрестную аллергию, по ее словам, входят содержащие пыльцу мед и прополис, а также косточковые плоды — абрикосы, персики, яблоки, сливы, баклажаны, томаты, картофель и орехи. «А пасленовые растения, такие как томаты, баклажаны и картофель, тоже лучше исключить из рациона», — объяснила Соломатина.

В обычное время употребление, например, орехов, продолжила диетолог, может быть абсолютно безвредным. «Например, в период обострения аллергии орехи могут спровоцировать усиление поллиноза. А в другое время человек может их есть в любом количестве. То есть во время цветения лучше полностью отказаться от такого рода продуктов», — резюмировала Соломатина.

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Александра Лисица
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