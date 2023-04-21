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15:05, 21 апреля 2023Забота о себе

Россиян предупредили о смертельно опасных народных методах лечения аллергии

Дерматолог Королева: самолечение аллергии отварами трав может закончиться приступом удушья

Фото: Budimir Jevtic / Shutterstock / Fotodom

Самолечение аллергии народными методами не только неэффективно, но и может нанести серьезный вред здоровью, заявила дерматолог, врач высшей категории Татьяна Королева. О смертельно опасных «бабушкиных» способах облегчить симптомы этого заболевания она предупредила россиян в беседе с изданием Life.

Как отметила Королева, на форумах народной медицины часто рекомендуют лечить аллергию пастой из измельченной яичной скорлупы и лимонного сока, которая якобы снижает чувствительность организма к аллергенам. Однако, по словам врача, эта смесь может вызвать у человека непредсказуемую реакцию. Содержащиеся в скорлупе аминокислоты и сок лимона сами по себе являются сильными аллергенами и могут спровоцировать аллергический приступ.

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Еще одним опасным народным рецептом дерматолог назвала облегчение симптомов аллергии отварами и настоями трав и цветов. Она подчеркнула, что в целом в фитотерапии нет ничего плохого, но, если у человека есть индивидуальная непереносимость каких-либо растений, для него подобное лечение может закончиться приступом удушья и даже смертью.

Фитотерапия, тем более в домашних условиях, опасна. Самолечение травами может привести к контактному или аллергическому дерматиту, отеку Квинке, крапивнице, бронхоспазму, удушью и даже летальному исходу

Татьяна Королева дерматолог, врач высшей категории

Также Королева призвала не пытаться избавиться от симптомов аллергии с помощью богатой витамином С диеты. Она подчеркнула, что, несмотря на все полезные свойства, витамин С — один из сильнейших аллергенов и может привести к незамедлительной реакции организма в виде анафилактического шока и отека Квинке.

Среди других бесполезных народных способов лечения аллергии дерматолог выделила иглоукалывание и промывание носа солевыми растворами — ни один из них не способствует профилактике заболевания или облегчению состояния пациента в период обострения.

Ранее врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева перечислила вредные для аллергиков продукты. Она считает, что бананы, апельсины и шоколад усиливают симптомы аллергии на пыльцу.

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Наталья Обрядина
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