Диетолог перечислила вредные для аллергиков продукты

Терапевт Маргарита Королева: бананы, апельсины и шоколад усиливают симптомы аллергии

Бананы, апельсины и шоколад усиливают симптомы аллергии на пыльцу, считает врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Другие вредные для аллергиков продукты она перечислила в беседе с «Москвой 24».

Специалистка рекомендовала аллергикам в период активного цветения растений исключить из рациона бананы, апельсины, томаты, кукурузу и сельдерей, поскольку они усиливают аллергические проявления. К списку вредных для аллергиков продуктов она также причислила кофе, алкоголь и шоколад.

Если есть реакция на пыльцу березы, нужно отказаться от косточковых продуктов, которые вызывают перекрестную аллергию. Это яблоки, груши, персики, слива, вишня и черешня. Мелкие косточки есть в составе киви. Маргарита Королева диетолог

Помимо этого, Королева посоветовала исключить продукты с высоким содержанием глютена, поскольку они способствуют более яркому проявлению любых аллергических реакций. По словам врача, также следует отказаться от меда, моркови, картофеля, болгарского перца, орехов, морепродуктов, куриных яиц и молочной продукции, если после их употребления человек заметит ухудшение симптомов аллергии.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, каких правил следует придерживаться аллергикам, чтобы легче перенести период цветения. Помимо соблюдения диеты, она посоветовала, выходя на улицу, закрывать все тело одеждой с длинными рукавами и головными уборами.