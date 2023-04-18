Иммунолог назвала аллергикам способы пережить цветение

Врач Логина: аллергикам во время цветения нужно закрывать все тело и отказаться от груш

Во время цветения аллергикам нужно соблюдать определенные правила поведения, чтобы пережить трудный период, рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина. Способы избежать обострения аллергии она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Чтобы избежать попадания пыльцы в организм, объяснила она, нужно закрывать все тело одеждой с длинными рукавами и головными уборами, защищающими от пыльцы волосы. По возвращении домой Логина порекомендовала аллергикам сразу принимать душ и мыть голову, проветривать помещение только в вечернее время и дополнительно закрыть москитные сетки на окнах влажной тканью.

Также, продолжила врач, при цветении березы нужно отказаться от косточковых фруктов (яблоки, груши, персики и другие), сырой моркови и орехов. Во время цветения злаков и луговых трав, добавила Логина, аллергикам лучше ограничить в своем рационе хлебобулочные изделия и овсяную кашу.

Цветение сорных трав и полыни, отметила она, грозит перекрестной аллергией на все цитрусовые, а также томаты, кабачки и патиссоны. Страдающим от тяжелой аллергии Логина также посоветовала отказаться от подсолнечного масла и некоторых соусов — майонеза и горчицы. При сезонной аллергии, резюмировала она, лучше всего обратиться за помощью к специалисту, который назначит подходящее лечение.

Ранее врач назвала способ поддерживать иммунитет в межсезонье. По ее словам, из-за массового снижения иммунитета в межсезонье возникает волна вирусных заболеваний, при переохлаждении россиянам становится легче заразиться инфекцией.