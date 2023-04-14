Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:36, 14 апреля 2023Забота о себе

Россиянам назвали способ поддерживать иммунитет в межсезонье

Врач Серебренникова предложила снизить риск вирусных заболеваний в межсезонье закаливанием

Фото: NZ3 / Shutterstock / Fotodom

Из-за массового снижения иммунитета в межсезонье возникает волна вирусных заболеваний, при переохлаждении россиянам становится легче заразиться инфекцией. Способ поддерживать иммунитет в межсезонье в беседе с «Известиями» назвала врач общей практики Екатерина Серебренникова.

«Снизить риски вирусных заболеваний в межсезонье можно путем закаливания иммунитета. Помогают в этом закаливающие процедуры, с этой целью полезно, например, умываться прохладной водой», — предложила врач, подчеркнув, что такие процедуры следует вводить постепенно.

Специалист напомнила, что погода в межсезонье изменчивая, поэтому россиянам стоит продумать свой образ так, чтобы в случае необходимости можно было снять часть одежды или, напротив, утеплиться.

Серебренникова также обратила внимание на растущее число аллергических реакций в этот период. Их, по ее словам, нередко принимают за простуду. Врач добавила, что аллергики, как правило, знают причины своей аллергии и заранее принимают меры предосторожности.

Кроме того, она указала на пользу медицинских масок, которые могут помочь защититься от пыльцы и вирусов, а также посоветовала чаще мыть руки и реже трогать глаза и лицо.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что сезон весенних аллергий в России начался еще в феврале на юге страны и постепенно добирается до более северных регионов. Для защиты от аллергии он порекомендовал носить маски и очки, а также по мере возможности минимизировать контакт с аллергенами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Елисейский дворец подтвердил подписание Макроном закона о пенсионной реформе
Великобритании предрекли провал в борьбе с коровьей отрыжкой
Диетолог назвал безопасную норму потребления яиц и кулича
Российского охранника обвинили в изнасиловании двух девочек в школе
Названы адресаты поступивших в посольство Финляндии конвертов с белым порошком
В Польшу из Канады прибыли восемь танков Leopard 2 для Украины
Звезда сериала «Офис» продал дом известному диджею
На смартфоны Samsung вернутся съемные аккумуляторы
Бородина объяснила нежелание давать интервью Собчак
Путин установил в новых регионах московский часовой пояс
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.