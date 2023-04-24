Анонсирована встреча Путина с главой рабочей группы по вопросам СВО

Песков: 24 апреля Путин встретится с главой рабочей группы по вопросам СВО Турчаком

Президент России Владимир Путин 24 апреля проведет встречу с вице-спикером Совфеда, главой рабочей группы по вопросам СВО Андреем Турчаком и заслушает его доклад. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, в понедельник у главы государства запланировано несколько рабочих встреч. «Одна из них будет с Андреем Турчаком, который пойдет в своей ипостаси руководителя рабочей группы по делам специальной военной операции», — пояснил Песков и напомнил, что рабочая группа была создана ранее по инициативе Министерства обороны.

Доклад будет обширным, и, как отметил пресс-секретарь президента, в нем будут содержаться наработки рабочей группы, касающиеся спецоперации и ее социальных аспектов. Ранее Турчак, в свою очередь, сообщал о включении в доклад предложений о том, что денежное довольствие участников СВО должно быть сопоставимо вне зависимости от их статуса.

Прошлый доклад рабочей группы по вопросам СВО был направлен главе государства в феврале.