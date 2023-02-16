Рабочая группа по СВО направила доклад Путину
Рабочая группа, сформированная из парламентариев, по вопросам специальной военной операции (СВО) на Украине направила доклад президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил в Telegram-канале глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Он пояснял, что в доклад главе государства включат предложения по сокращению срока признания военнослужащих без вести пропавшими до трех месяцев. Кроме того, в него войдут инициативы о создании центров комплексной реабилитации во всех регионах России и вопрос о пенсионном обеспечении участников спецоперации.
«Доклад рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту», — написал секретарь генсовета «Единой России».
Турчак также подчеркивал, что для «фактуры доклада» участники рабочей группы побывали в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР). Там они проводили встречи с мобилизованными и их семьями, а также руководителями предприятий и банков, страховщиками.