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10:04, 16 февраля 2023Россия

Рабочая группа по СВО направила доклад Путину

Турчак заявил, что доклад рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту Путину

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Рабочая группа, сформированная из парламентариев, по вопросам специальной военной операции (СВО) на Украине направила доклад президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил в Telegram-канале глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он пояснял, что в доклад главе государства включат предложения по сокращению срока признания военнослужащих без вести пропавшими до трех месяцев. Кроме того, в него войдут инициативы о создании центров комплексной реабилитации во всех регионах России и вопрос о пенсионном обеспечении участников спецоперации.

«Доклад рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту», — написал секретарь генсовета «Единой России».

Турчак также подчеркивал, что для «фактуры доклада» участники рабочей группы побывали в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР). Там они проводили встречи с мобилизованными и их семьями, а также руководителями предприятий и банков, страховщиками.

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Анна Щербакова
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Рабочая группа по СВО направила доклад Путину
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