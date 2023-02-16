Рабочая группа по СВО направила доклад Путину

Турчак заявил, что доклад рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту Путину

Рабочая группа, сформированная из парламентариев, по вопросам специальной военной операции (СВО) на Украине направила доклад президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил в Telegram-канале глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он пояснял, что в доклад главе государства включат предложения по сокращению срока признания военнослужащих без вести пропавшими до трех месяцев. Кроме того, в него войдут инициативы о создании центров комплексной реабилитации во всех регионах России и вопрос о пенсионном обеспечении участников спецоперации.

«Доклад рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту», — написал секретарь генсовета «Единой России».

Турчак также подчеркивал, что для «фактуры доклада» участники рабочей группы побывали в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР). Там они проводили встречи с мобилизованными и их семьями, а также руководителями предприятий и банков, страховщиками.