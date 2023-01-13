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15:06, 13 января 2023Россия

Турчак заявил о сохранении отсрочки от мобилизации для отцов троих детей

Турчак заявил, что отсрочка от мобилизации для отцов троих детей продолжает действовать
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Директива Генштаба об отсрочке от мобилизации отцов троих детей сохраняется и продолжает действовать. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в Telegram-канале.

«Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется! Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать», — написал Турчак.

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Он подчеркнул, что вопрос об отсрочке от мобилизации для такой категории россиян отработан с Министерством обороны, чтобы «прекратить все спекуляции на эту тему».

В октябре 2022 года в России приняли решение дать отсрочку от частичной мобилизации отцам, имеющим троих и более детей в возрасте до 16 лет. Как тогда пояснял глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, подобное решение возникло по запросу общества, оно проработано совместно с Минобороны.

13 января депутат Госдумы Нина Останина, ссылаясь на слова члена Совета по правам человека при президенте России Ирину Киркору, заявила, что в России отменили отсрочку от мобилизации для отцов троих детей.

Впоследствии член СПЧ Киркора объяснила, что причиной этому может быть окончание мобилизации. В разговоре с «Лентой.ру» Останина заявила, что отцам троих детей сейчас не грозит мобилизация, так как этот процесс в стране завершился.

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Анастасия Шейкина
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