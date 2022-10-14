Многодетным российским отцам дали отсрочку от мобилизации

Депутат Картаполов подтвердил решение дать отсрочку от мобилизации отцам с тремя детьми

В России отцы, имеющие трех и более детей, получат отсрочку от частичной мобилизации. Принятие такого решения подтвердил глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, его комментарий приводится в Telegram-канале.

Он отметил, что решение доведено до военных комиссариатов. «Проработали совместно с Минобороны вопрос предоставления отсрочки от частичной мобилизации семьям, имеющим трех детей и более (в возрасте до 16 лет)», — написал депутат.

Решение о том, чтобы дать бронь от мобилизации многодетным отцам возникло по запросу общества, объяснил Картаполов.

До этого отсрочку от призыва могли получить только те многодетные отцы, на иждивении у которых находились четверо и более детей.

Ранее глава комитета Государственной Думы по вопросам семьи Нина Останина обратилась к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой дать военкоматам разъяснения об отсрочках при частичной мобилизации.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в регионах страны с 21 сентября.