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11:41, 14 октября 2022Россия

Многодетным российским отцам дали отсрочку от мобилизации

Депутат Картаполов подтвердил решение дать отсрочку от мобилизации отцам с тремя детьми

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России отцы, имеющие трех и более детей, получат отсрочку от частичной мобилизации. Принятие такого решения подтвердил глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, его комментарий приводится в Telegram-канале.

Он отметил, что решение доведено до военных комиссариатов. «Проработали совместно с Минобороны вопрос предоставления отсрочки от частичной мобилизации семьям, имеющим трех детей и более (в возрасте до 16 лет)», — написал депутат.

Решение о том, чтобы дать бронь от мобилизации многодетным отцам возникло по запросу общества, объяснил Картаполов.

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До этого отсрочку от призыва могли получить только те многодетные отцы, на иждивении у которых находились четверо и более детей.

Ранее глава комитета Государственной Думы по вопросам семьи Нина Останина обратилась к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой дать военкоматам разъяснения об отсрочках при частичной мобилизации.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в регионах страны с 21 сентября.

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Анна Щербакова
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