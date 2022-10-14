В Госдуме заявили о скором возвращении десятков мобилизованных отцов троих детей

Депутат ГД Хинштейн заявил о возвращении 70 мобилизованных отцов троих детей под Самарой

Начало событий в новости Многодетным российским отцам дали отсрочку от мобилизации

Десятки мобилизованных россиян, являющихся отцами троих детей, в скором времени вернут домой в Самарскую область. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, призывная комиссия региона уже приняла это решение.

«К настоящему моменту таких мобилизовано порядка 70 человек. В ближайшее время все они должны вернуться из воинских частей домой», — заявил депутат.

Ранее сообщалось, что в России отцы, имеющие трех и более детей, получат отсрочку от частичной мобилизации. Принятие такого решения подтвердил глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.

Из учебного центра Минобороны в Елани уже вернули более 700 мобилизованных.