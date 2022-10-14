В Госдуме назвали число возвращенных из учебного центра в Елани мобилизованных

Депутат Иванов заявил о возвращении домой около 700 мобилизованных из центра в Елани

Около 700 мобилизованных, находившихся в учебном центре в Елани Свердловской области, были возвращены домой. Такое число назвал депутат Государственной Думы Максим Иванов в Telegram-канале.

Он пояснил, что 400 резервистов отправились домой по состоянию здоровья, еще 300 были призваны неправомерно.

В связи с этим все больше вопросов возникает к качеству работы военкоматов, отметил Иванов. «Военные в Елани отвлекаются от своей работы и тратят время на дополнительную проверку мобилизованных, отправку их обратно. То есть выполняют работу военкомов», — написал он.

По мнению депутата, вся информация о том, кого можно мобилизовать, а кого нет, должна находиться в военкоматах. Во всех случаях нарушений Иванов пообещал разобраться.

Ранее парламентарий объяснил высокую смертность мобилизованных в учебном гарнизоне в Елани разной физподготовкой и возрастом призывников.

До этого Иванов сообщил о смерти четвертого мобилизованного в Свердловской области. Депутат пояснил, что мужчина пожаловался в медицинском пункте на ухудшение состояния здоровья. У него остановилось сердце, врачи четырежды возвращали россиянина к жизни.

В России частичная мобилизация была объявлена с 21 сентября.